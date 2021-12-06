Россия приблизилась к началу производства «Спутника Лайт» в Индии

Лавров: Москва и Нью-Дели завершают переговоры по производству «Спутника Лайт» в Индии

Москва и Нью-Дели близки к тому, чтобы завершить переговоры по производству российской вакцины «Спутник Лайт» в Индии. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

При этом дипломат не назвал приблизительную дату начала производства препарата в стране. Его слова прозвучали по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате «2+2», в которых также приняли участие министры обороны двух стран.

В середине сентября профильный комитет Индии одобрил заключительный этап промежуточных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В случае успешного завершения испытаний и одобрения властями Индии, «Спутник Лайт» станет первой однокомпонентной вакциной, используемой в стране.