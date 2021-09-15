Индия одобрила проведение испытаний российской вакцины «Спутник Лайт»

Профильный комитет Индии одобрил заключительный этап промежуточных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на комитет экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии (DCGI) .

В случае успешного завершения испытаний и одобрения властями Индии, «Спутник Лайт» станет первой однокомпонентной вакциной, используемой в стране. Как заявляют эксперты, российская компания предоставила результаты, доказывающие высокую иммуногенность вакцины, «наряду с долговечностью антител».

В свою очередь индийское издание Business Standard сообщает, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» показал эффективность от 78,6 до 83,7 процентов. Этот результат значительно выше чем у большинства двухкомпонентных вакцин.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность от 78,6 до 83,7 процента среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет в Аргентине. Данные 40 тысяч человек, полученные Минздравом провинции Буэнос-Айрес, показывают, что привитые российской однокомпонентной вакциной более чем в 80 процентов случаев избегают госпитализации.