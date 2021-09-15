В РФПИ рассказали об эффективности вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Эффективность двухкомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии составила 97,2 процента. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как рассказали в организации, препаратом российского производства привились более 860 тысяч белорусов. Отмечается, что после прохождения вакцинации не было выявлено ни тяжелых побочных эффектов, ни случаев смерти.

Промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Белоруссии 25 марта 2021 года. Пробную серию российского препарата в стране выпустили еще 26 февраля. В апреле текущего года вакцина «Спутник V», произведенная в республике, получила одобрение Министерства здравоохранения страны.

3 сентября Россия поставила в Белоруссию 250 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В конце августа стало известно, что Белоруссия в сентябре купит миллион доз вакцины китайского производства Sinopharm от коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич сообщил, что граждан начнут прививать отечественной вакциной от коронавируса в первой половине 2023 года. В данный момент белорусская вакцина проходит лабораторные испытания.

