Белый дом оценил вероятность введения односторонних санкций против России

Белый дом оценил вероятность введения односторонних экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не пояснила, могут ли быть введены подобные рестрикции без поддержки со стороны Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.
Она отметила, что американский лидер Джо Байден проведет переговоры с рядом ключевых партнеров, отвечая на вопрос с возможности дополнительных ограничений против Москвы без участия европейцев.
«Разумеется, для нас важно двигаться в координации, синхронно с трансатлантическими союзниками и партнерами. Но я не хочу ничего исключать или допускать до того, как состоятся эти переговоры», — заявила Псаки.
Ранее официальный представитель Белого дома заявила, что президент США Джо Байден намерен ясно объяснить российскому лидеру Владимиру Путину, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. Псаки добавила, что Байден планирует обсудить свои действия с союзниками. Она также подчеркнула, что США стремятся донести до России, что ситуацию с Украиной нужно решать методами дипломатии.