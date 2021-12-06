Россиян предупредили о повышении цен на новогодние туры за границу

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила отечественных туристов о повышении цен на путевки за границу на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

«Показатели роста минимальных цен на новогодние туры (вылет в конце декабря) по сравнению с концом — началом декабря выглядят так: (…) Египет — плюс 104,7 процента, Доминикана — плюс 107,6 процента, Турция (Анталья) — плюс 116 процентов, Мексика — плюс 126,5 процента, Венгрия — плюс 170 процентов», — заявила эксперт.

Также специалист рассказала, что стоимость путевок на курорты Греции выросла более чем в два раза, на Мальдивы — на 80 процентов, в Сочи — на 65 процентов, в Сербию — на 62,3 процента, в Стамбул — на 40 процентов, в ОАЭ — на 26 процентов, на Кипр — на 23,6 процента, на Кубу — на 21,3 процента.

При этом Ломидзе отметила, что минимальная цена новогодних туров в Сочи составляет 34,4 тысячи рублей, в Стамбул — 53,2 тысячи, в Анталью — 87,7 тысячи, в Крым — 60,8 тысячи, в Египет — 82,3 тысячи, на Кубу — 192,3 тысячи, на Мальдивы — 256 тысяч, а в Доминикану — 278,2 тысячи.

«Средние цены на уже реализованные до 6 декабря турпакеты с вылетом 24-30 декабря в популярные отели по сравнению с вылетами в конце ноября демонстрируют нам, что в тройку лидеров по ценовой доступности на Новый год входят Сочи, Стамбул и Анталья», — заключила исполнительный директор АТОР.

Ранее, в ноябре, эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о возможном повышении стоимости отдыха в Турции в 2022 году. Падение курса турецкой лиры и повышенный спрос иностранных туристов на путешествия в республику могут привести к тому, что в следующем году цены на курортах страны могут вырасти до 60 процентов.