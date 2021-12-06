Путин назвал «Спутник V» одной из самых эффективных и безопасных вакцин в мире

Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину «Спутник V» одной из самых эффективных в мире. Он заявил об этом в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, передает РИА Новости.

Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий Владимир Путин Президент РФ

Путин также выразил надежду на то, что МФКК поспособствует продвижению «Спутника V» в мире, в том числе на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам российского лидера, это откроет двери для более широкого распространения вакцины. Кроме того, президент добавил, что новые штаммы коронавируса будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации. Чтобы этого не произошло, он призвал «объединять усилия на международном уровне».

1 декабря президент высказывался о конце пандемии. Он заявил, что «когда-то ее должны победить», после чего жизнь вернется в нормальное русло. Глава государства также выразил надежду на то, что с окончанием распространения вируса у послов, прибывших в Россию, появится возможность поездить по стране.

До этого Путин прокомментировал появление омикрон-штамма, отметив, что нужно быть готовыми к любому изменению коронавируса.

Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции Владимир Путин Президент России

Куда разрешен въезд вакцинированным «Спутником V»?

102 страны открыты для въезда привившимся «Спутником V»

5 декабря Саудовская Аравия разрешила въезд людям, вакцинированным «Спутником V» с 1 января 2022 года. Саудовская Аравия стала 102 государством, одобрившим российскую вакцину. Однако страну смогут посещать верующие, совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Перед этим в ноябре Израиль открыл границы для иностранных туристов, привитых «Спутником V», при соблюдении некоторых условий. Так, въехать в страну путешественники смогут при условии, что они привиты и не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19. Однако привитые «Спутником V» туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

Помимо этих стран, привитых «Спутником V» готовы принять к себе без ПЦР-теста Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Египет, Кипр, Таджикистан, Тунис, Турция и другие государства.

ВОЗ о «Спутнике V»

В декабре в ВОЗ заявили, что инспекция по оценке европейскими экспертами российского препарата от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. Представители ВОЗ встретились с членами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) для обсуждения необходимости передачи дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины. В сообщении ВОЗ сказано, что компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы организация могла ускорить оценку вакцины.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения «Спутника V» бюрократическими препятствиями.

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер Кирилл Дмитриев Глава РФПИ

ВОЗ в середине ноября отмечала, что в октябре РФПИ «подписал все нужные правовые соглашения, необходимые для оценки в рамках EUL», что является «предварительным условием для всех заявителей». Однако на пути признания препарата российская сторона должна предоставить обновленные сведения о «корректирующих и превентивных мерах (CAPAs)», касающихся инспекций на предприятиях. Как только заявка и все материалы будут получены и рассмотрены, «заявителю будет передано решение о необходимости проведения верификационнной инспекции на месте».

Одобрение Евросоюза

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Фергюс Свини заявлял 18 ноября, что эксперты продолжают оценку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Он пообещал проинформировать, когда ученые перейдут к следующему этапу проверок.

По мнению научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Евросоюзом (ЕС) может произойти сразу после одобрения ВОЗ. Если ВОЗ до конца этого года одобрит российский препарат, то затем это может сделать и европейский регулятор — ЕМА, отметил он. Альтштейн допустил, что существующие пока что задержки с одобрением российской вакцины могут быть связаны с разницей в стандартах производства.