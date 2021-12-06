В Госдуме осудили критикующих QR-коды медиков

Депутат Госдумы Румянцев: не поддерживающих QR-кодов медиков нельзя называть врачами

Медики, которые не поддерживают введение QR-кодов, нельзя называть врачами. Так, критикующих QR-коды медиков осудил член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ».

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«Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — заявил депутат Госдумы.

По его словам, практически 100 процентов непривитого населения заболевает коронавирусом, тогда как риск заразиться среди вакцинированных граждан составляет 3-5 процентов.

Ранее стало известно, что 24,6 процента медиков поддерживают законопроекты о QR-кодах. Более 17 процентов выступают за его ужесточение.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.