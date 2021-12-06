Дом «для настоящих мужиков» решили продать за миллионы рублей

Дом из деревянных досок в поселке городского типа Сириус решили продать за 2 млн руб

В поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае решили выставить на продажу участок с домом, который владельцы описали как «убежище для настоящих мужиков». Объявление опубликовано на платформе Avito.

Объявление появилось в воскресенье, 5 декабря. Постройка из деревянных панелей и досок закреплена на высоких металлических опорах, площадь участка — одна сотка. Владение оценили в два миллиона рублей, хозяин отметил, что документы на дом отсутствуют. Отдельно он стоит 125 тысяч рублей.

Внутри постройки есть одно спальное место и зона для готовки с электрической плитой и чайником. Подняться внутрь можно по лестнице через люк, спускаться вниз продавец предложил на канате. «Под домом [есть] место для мангала и вечеринок. Электричество имеется, вода проведена», — говорится в объявлении. По словам хозяина, из окон открывается вид на пшеничное поле, до моря придется пройти 950 метров.

Появление объявления в разговоре с «Российской газетой» прокомментировал помощник продавца. Он отметил, что владелец не ошибся в цене. «Это не фейк. Финансы нужны на следующие маленькие постройки высотой от 20 до 50 сантиметров», — пояснил мужчина.

В ноябре в Барнауле на улице Гущина за 4,5 миллиона рублей выставили на продажу квартиру с «неповторимыми интерьерами из 90-х». Жилое помещение было заполнено громоздкой мебелью, коврами и картинами в золоченых рамах. Пользователи сети оставили множество ехидных комментариев к новости о продаже жилья.