Член Совфеда Цеков считает, что Крым и Севастополь должны объединиться в один регион

Севастополь и Крым должны быть одним регионом России.О необходимости объединения субъектов заявил сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков во время конференции, посвященной 30-летию распада СССР, в пресс-центре МИА «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Я вам скажу, самостоятельность — такая вещь, которая манит очень многих. Даже в наше время. Вот, допустим, есть Крым. Но очень часто говорят: Крым и город Севастополь. Все правильно — есть Республика Крым и город федерального значения Севастополь», — сказал Цеков.

Сенатор выступил за то, чтобы объединенные регионы назывались Республикой Крым, внутри которой будет город Севастополь.

Цеков также раскритиковал провозглашение республиками, которые входили в состав СССР, актов о суверенитете и независимости. Он предположил, что развал Советского Союза был связан с их желанием устранить власть в лице Михаила Горбачева.

В 1954 году, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР. После развала СССР регион стал частью Украины. В Госдуме считают, что в 1991 году полуостров был, по сути, мирно аннексирован Украиной.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.