Пентагон отреагировал на инцидент с самолетом США над Черным морем

Пентагон отрицает, что американский самолет-разведчик создал угрозу гражданскому самолету Airbus над Черным морем, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву. Так отреагировал на инцидент пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных», — сказал Кирби, добавив, что это была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения.

Ранее Росавиация сообщила, что российские авиавласти инициируют направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО.

Инцидент с военным самолетом НАТО и гражданским лайнером над Черным морем произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США приблизился к пассажирскому Airbus, из-за чего тот был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения.