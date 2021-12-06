Самозанятыми в России чаще всего становятся мужчины до 34 лет

YouDo и Яндекс.Про составили портрет среднестатистического самозанятого — им стал мужчина в возрасте 25-34 лет. Кроме того, в 2021 году количество самозанятых на специализированных платформах в России удвоилось. Об этом говорят результаты исследования самозанятости, которое компании провели совместно среди самозанятых, сотрудничающих с YouDo и Яндексом.

Компании также решили выяснить, почему люди выбирают именно этот тип занятости. Ключевыми факторами стали возможность самостоятельно формировать свой рабочий график (его назвали 57,5 процента опрошенных), низкая налоговая ставка (42,5 процента), работа без прямого руководства или контроля (41 процент), отсутствие документооборота (36,5 процента) и возможность совмещения самозанятости с основной работой (30 процентов).

Есть основания предполагать, что вскоре одним из факторов станет и среднемесячный ровень дохода — он, по результатам исследования, вырос у трети самозанятых. Более 40 процентов самозанятых сейчас получают больше 60 000 рублей в месяц на постоянной основе.

Какие услуги чаще всего выполняют самомозанятые? Как выяснили компании, среди них услуги виртуального помощника (smm-менеджер, копирайтер, специалист по интернет-рекламе), курьерские услуги, строительство и ремонт, таксомоторные перевозки, дизайн, организация мероприятий и промоакций, помощь в сфере IT.

Выбирая платформу для сотрудничества, самозанятые прежде всего (49 процентов) обращают внимание на количество заказов на платформе, на возможность быстро получить заработанные на платформе средства (43 процента), на удобство мобильного приложения (37 процентов). На выбор влияют и другие аргументы, например, комиссия, бонусы, льготное кредитование, юридические консультации и образовательные программы.

В то же время, есть вопросы, вызывающие, по словам самозанятых, беспокойство. Это малое количество социальных гарантий, недостаточная инфраструктура для данной категории лиц, а также низкая поддержка на законодательном уровне. При этом введенными с прошлого года дополнительными мерами поддержки самозанятых, которые разрабатывались как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса, пользуются лишь 17 процентов респондентов.