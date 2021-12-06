Россияне назвали свои любимые сладости

Жители России рассказали о своих любимых сладостях в ходе исследования аналитического центра университета «Синергия». Об этом пишет РИА Новости.

Так, примерно треть респондентов выбрали плиточный шоколад (30,6 процента). Также среди любимых сладостей россиян были названы торты (23,5 процента), булки, печенье и другие мучные изделия (20,1 процента), а также конфеты (19,7 процента).

Также отмечается, что 35,4 процента опрошенных покупают кондитерские изделия ежедневно, 31,2 процента респондентов делают это несколько раз в неделю. Каждый пятый житель России (22 процента) приобретает кондитерские изделия примерно один раз в месяц.

Около 40 процентов опрошенных рассказали, что тратят на сладости до одной тысячи рублей в месяц, у 35,4 процента на это уходит менее 500 рублей в месяц, у 13,3 процента — от одной до двух тысяч рублей, а у 6,6 процента — от двух до трех тысяч.

Опрос проводился в ноябре среди пяти тысяч совершеннолетних жителей России во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что кофе опередил чай в рейтинге любимых напитков россиян. По данным исследования сервиса «СберМаркет» и компании «Май», 64 процента респондентов регулярно пьют кофе и кофейные напитки, в то время как чай — 54 процента. Наибольшей популярностью пользуется растворимый и молотый кофе (46 и 39 процентов соответственно). Еще 5 процентов высказались за кофе в капсулах.

