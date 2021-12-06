Стало известно об эффективности «Спутника V» в Венгрии

«Спутник V» стал второй по эффективности вакциной в Венгрии после препарата Moderna

Произведенная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» стала второй по эффективности в Венгрии после препарата Moderna. Об этом стало известно из результатов исследования, опубликованного в журнале Clinical Microbiology and Infection.

Ученые проверили эффективность прививок у 3,7 миллиона граждан Венгрии старше 16 лет. Чаще всего венгры прививаются препаратом от Pfizer-BioNTech (1,5 миллиона человек), на втором месте по популярности — китайская Sinopharm (895 тысяч), на третьем — «Спутник V» (820 тысяч), замыкает список AstraZeneca (304 тысячи) и Moderna (222 тысячи).

В итоге наибольшую эффективность против заражений коронавирусом показал препарат Moderna — 88,7 процента, на втором месте «Спутник V» с 85,7 процента. Вакцина Pfizer-BioNTech показала 83,3 процента эффективности, AstraZeneca — 71,5 процента, Sinopharm — 68,7 процента. При этом «Спутник V» лучше всего защищает людей от летального исхода в результате заболевания COVID-19.

Ранее стало известно, что Аргентина одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустерной вакцины. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцинация «Спутником V» в Аргентине сыграла ключевую роль в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом и смертностью от COVID-19.