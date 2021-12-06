Белоруссии и России пообещали интеграционный рывок

Политолог Шпаковский: степень сближения РФ и Белоруссии в экономике будет выше, чем в ЕС

Белорусский политолог Александр Шпаковский пообещал России и Белоруссии более высокий уровень интеграции, чем в странах Европейского союза. По его словам, которые приводит РИА Новости, у Минска и Москвы есть шанс совершить интеграционный рывок, который позитивно скажется на экономике двух стран.

«Союзное государство имеет шанс совершить интеграционный рывок. Если этот рывок будет совершен и если сроки, которые заложены в союзных программах, будут выдержаны, то степень нашего сближения в экономике будет выше, чем в ЕС», — заявил Шпаковский.

Политолог позитивно оценил роль интеграции для экономики Белоруссии. По его словам, уже в краткосрочной перспективе дополнительный прирост ВВП страны составит 1,5 процента в год. Для России сближение экономик также сыграет не последнюю роль, уверен Шпаковский. «Для России эффект будет достаточно высоким ввиду того, что Беларусь является третьим, иногда четвертым внешнеторговым партнером РФ. Товарооборот в этом году будет на уровне 37-38 миллиардов долларов, он вырос в сравнении с прошлым годом на 35 процентов», — отметил он.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 дорожных карт по интеграции двух стран в начале ноября. В результате их выполнения страны достигнут более тесных связей в торгово-экономической, оборонной и миграционной сфере.