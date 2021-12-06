Историк объяснил заимствование нацистской символики армией Украины

Доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов объяснил, почему армия Украины использует антироссийскую символику, имеющую заимствования в том числе из эмблем войск гитлеровской Германии. Он рассказал об этом РИА Новости.

Историк отметил, что так Киев пытается сконструировать новую украинскую идентичность на основе «анти-России».

По его словам, используя нацистскую символику, украинская армия невольно продемонстрировала отсутствие у себя реальных традиций и побед. «Но что остается? А остаются, естественно, те периоды истории, где Украина противостоит России. Но периодов несколько, и все они были бесславными для Киева», — отметил эксперт.

Он заявил, что никаких актуальных военных традиций Украины не просматривается ни с XVII века, со времен Богдана Хмельницкого, ни даже со времен «сечевых стрельцов», на базе которых австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион УСС. Бубнов отметил, что реальный опыт регулярной армии имели украинские национальные формирования в составе войск Третьего рейха.

«И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку — головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией "гансовки" в стиле гитлеровской армии», — объяснил историк.

Бубнов также добавил, что нацистскую символику на Украине не копируют один в один, однако очевидное прямое сходство бросается в глаза. «Заимствуются общие концепции знаков и эмблем Третьего рейха», — заверил он, приведя в пример украинский знак на берете для горной пехоты, который представляет собой изображение эдельвейса с перекрещенными топорами. Эксперт напомнил, что брошь в виде этого цветка была обязательным атрибутом кепи егерей 1-й горно-пехотной дивизии вермахта.

В июле министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал существование на Украине неонацистских групп. Перед этим группа французских сенаторов потребовала от Парижа остановить распространение неонацизма на Украине. Они возмутились тем, что в центре Киева открыто торгуют нацистской символикой, и выразили озабоченность распространением идей «превосходства белой расы» в стране.