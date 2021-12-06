В Белоруссии поймали группу атаковавших здание милиции террористов

Белорусские силовики задержали банду злоумышленников, планировавших атаки на государственные учреждения республики. Пойманная группа лиц ранее атаковала здание Фрунзенского РУВД Минска, бросив на его территорию «коктейль Молотова». Об операции по захвату террористов рассказали в МВД Белоруссии.

«Столичными оперативниками по подозрению в покушении на совершение акта терроризма задержана группа лиц. В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране», — сообщают правоохранители.

По данным милиции, подозреваемые снимали акты насилия на видео, за что получали денежные вознаграждения. Кто платил им, милиция не уточняет. Все они являлись подписчиками «одного из деструктивных Telegram-каналов», добавили белорусские силовики.

Следственный комитет Белоруссии уже возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статьям 298 и 14 Уголовного кодекса республики («Акт терроризма», «Покушение на преступление»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал количество противников государства в стране. По его мнению, таких людей в Белоруссии около десяти процентов.

