Продавец раскрыл распространенный способ воровства в магазинах одежды

Бывший продавец-консультант магазина одежды TK Maxx раскрыл распространенный способ воровства, которым пользуются покупатели. На видео, которое появилось в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Блогер Дейл Окиф (Dale O'Keeffe) опубликовал ролик, в котором рассказал, каким образом клиенты неоднократно пытались его обмануть. Герой материала объяснил, что мошенники переклеивали ценники на вещах, чтобы сэкономить деньги. Однако, по его словам, продавцы всегда могут проверить реальную стоимость любой вещи, поскольку эта информация занесена в систему.

«Если продавцы переспрашивают у вас цену товара, знайте, вас поймали на воровстве», — пояснил мужчина и добавил, что если сотрудник торгового центра предлагает вам помощь во время шопинга, то, скорее всего, он посчитал ваше поведение подозрительным. «Таким образом продавцы следят за вами», — заключил он.

Рассказы Окифа о прошлом месте работы прославили его в социальных сетях: на данный момент его посты в TikTok набрали больше 76 тысяч лайков. Зрителей удивили факты, которыми поделился блогер, о чем они принялись писать в комментариях. «Я в шоке, я думал они реально хотят помочь», «Значит, мой план не такой уж и гениальный», «Я всегда выгляжу подозрительно?», «Ты меня шокировал», — высказывались они.

В мае другая продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды. Джорджия Понтин (Georgia Pontin) рассказала, что один из покупателей надел новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесил на вешалку, пока консультанта не было рядом.