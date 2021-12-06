Отдыхающая в Турции россиянка рассказала о трех худших отелях «все включено»

Российская блогерша и туристка, проживающая в Турции, рассказала о худших местных отелях с системой «все включено», в которых она побывала за 2021 год. Своими впечатлениями она поделилась в видео, опубликованном в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, девушка поделилась, что за год ей удалось отдохнуть в десяти гостиницах, и от трех из них у нее остались неприятные впечатления. Первый объект, который разочаровал девушку, — четырехзвездочный отель Acar, расположенный на второй линии в районе Оба провинции Аланья.
«Мне не очень понравились номера, потому что чувствовалось, что отель старый — все было немножко пошарпанным. Еще отель сэкономил на интернете, в нем был платный Wi-Fi, и цены на него стартуют от одного евро в час. Плюс там был платный сейф, а пляжных полотенец не выдавали», — пояснила путешественница и добавила, что еда в гостинице была не очень разнообразной, а развлечений было мало.
Вторым отелем, который вызвал противоречивые эмоции у туристки, оказался пятизвездочный Seger Sun Palace в Сиде. По словам блогерши, у нее создалось впечатление, что раньше этот отель был хорошим, а теперь там никто не старается для клиентов.
«Мне не очень понравилось, как убираются в этом отеле. В отзывах я читала, что уборщицы даже не замечают очевидных пятен. У меня же была такая ситуация, что когда я открыла холодильник, там был резкий запах колбасы. Еще отель немного обманывает туристов — в описании сказано, что он стоит на первой линии, но по факту он на третьей», — уточнила отдыхающая.
Следующая гостиница, в которую россиянка отказалась возвращаться, — четырехзвездочная Xperia Saray Beach, расположенная в Аланье «на самом красивом пляже» — Клеопатре. Путешественница объяснила, что у объекта размещения очень хорошие отзывы и высокие цены, сопоставимые со стоимостью отдыха в пятизвездочных курортах в Сиде или в Авсалларе.
«Мне кажется, что цена на него завышена. За те же деньги я бы лучше отдохнула в другом отеле. Во-первых, в этом отеле очень маленькая территория, из развлечений только бассейн и бар. Есть спа-комплекс, но это первый отель на моем опыте, в котором он платный. Также в нем платный сейф и очень узкий балкон», — пояснила девушка.
Туристка также добавила, что все отзывы являются ее субъективным мнением и другим путешественникам могут понравиться те гостиницы, которые она указала в рейтинге.
Ранее, в октябре россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Сиде за 70,7 тысячи рублей и назвала его худшим курортом для отпуска в Турции. Как рассказала путешественница, первые неприятности начались в аэропорту. Далее автор пожаловалась на слишком долгий процесс заселения в гостиницу — ей пришлось прождать на ресепшене три часа.