Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали

На Украине иск бывшего президента страны Виктора Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в Окружном суде Киева. Делу присвоен индивидуальный номер, далее будет принято решение о его рассмотрении. Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Совгиря.

«В Окружном административном суде в Киеве зарегистрировали иск бывшего президента Украины Виктора Януковича в Верховную Раду Украины (дело 640/34786/21)», — написала Совгиря на странице в Facebook.

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Янукович хочет добиться признания незаконным постановления Рады о его «самоустранении» с должности президента страны. По его мнению, это решение было принято в нарушение законов Украины. Часть депутатов при этом якобы была запугана украинскими националистами, а другая часть склонилась к решению «в эйфории уверенности в своей безнаказанности», сообщил ранее пресс-секретарь бывшего президента Юрий Кирасир.

Подсудность дела Окружному суду Киева уже поставили под вопрос. Совгиря посчитала, что такой иск должен рассматривать Верховный суд Украины, а юристы Януковича намеренно изменили формулировку юридических требований. Выгоду от такой манипуляции для истца депутат не объяснила.

Ранее на Украине дали оценку действиям президента страны Владимира Зеленского во время якобы планировавшегося в стране государственного переворота 1 декабря. По мнению представителя офиса президента Украины Алексея Арестовича, Зеленский предотвратил насильственную смену власти тем, что озвучил планы заговорщиков.