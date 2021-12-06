В желании ЦБ возвращать украденные мошенниками деньги увидели угрозу для россиян

Президент АРБ: возврат украденных со счетов денег может привести к увеличению тарифов

Инициатива Центробанка (ЦБ) о введении обязательной суммы возврата украденных со счетов денег может привести к увеличению тарифов и процентов по кредитам для россиян. Такую угрозу видят в Ассоциации российских банков (АРБ).

При краже со счетов желательно определить, на ком лежит вина — на банке или клиенте, отметил президент организации Гарегин Тосунян. Если речь идет о безответственности самого человека, то банк не должен помогать, уверен он. Тосунян добавил, что обязывать невиновную сторону нести материальные потери — действовать вопреки здравому смыслу.

Если вина лежит на финансовой организации, то она должна нести ответственность в полном объеме, а не в пределах какой-то суммы, полагает эксперт. Президент АРБ предложил создать специальный фонд, чтобы компенсировать людям их потери от мошенников.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки должны возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. За третий квартал текущего года злоумышленники похитили у банковских клиентов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7 процента. Центробанк намерен ввести упрощенный порядок возврата денег жертвам мошенников.