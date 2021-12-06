Вора в законе Звиада Тбилисского лишили короны за расхищение общака

37-летнего преступного авторитета Завида Озманова, который известен в криминальных кругах как вор в законе Звиад Тбилисский, лишили титула за расхищение общака. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, уроженец Грузии лишился воровской короны по воле бывших сподвижников убитого в сентябре 2020 года в Турции главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули). Соответствующий «прогон» (воровское послание) преступных авторитетов распространили в Башкортостане, Ульяновской и Нижегородской областях, где Звиад Тбилисский имел влияние на криминалитет.

Озманова обвинили в покупке двух квартир в Москве и дома в Турции за счет денег, собранных с заключенных и представителей российского криминалитета. Приобретенную недвижимость он якобы зарегистрировал на свою супругу.

6 мая сообщалось, что осужденные исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) не признали Звиада Тбилисского вором в законе. Такое решение местный «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 принял, получив указания от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

