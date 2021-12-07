В МИД России заявили о подрыве переговоров по Южно-Китайскому морю из-за AUKUS

Оборонное партнерство между США, Австралией и Великобританией AUKUS может стать помехой при выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море. Директор Департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников заявил о возможном подрыве переговорного процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает РИА Новости.

По словам дипломата, действия Вашингтона и союзников на Индо-Тихоокеанском направлении могут спровоцировать ответную реакцию и сделать переговорный процесс невозможным. «Я не удивлюсь, если через какое-то время другие стороны, которые не участвуют в выработке неких правил для целого региона или субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением», — отметил Овчинников.

Впервые идея разработать Кодекс поведения в Южно-Китайском море возникла еще в 1990-х после захвата Китаем рифа Мисчиф. Однако разногласия как между КНР и странами Юго-Восточной Азии, так и внутри Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не позволили сторонам за четверть века продвинуться в этом вопросе. Как сообщает ТАСС, в июне 2020 года АСЕАН отложили переговоры о кодексе с Китаем из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве на фоне конкуренции с Китаем в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.