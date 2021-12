Китай призвали помочь соседу спасти планету

Аналитики призвали Китай вслед за Японией финансировать переход Индонезии на возобновляемые источники энергии. Китай и Япония спонсировали масштабное развитие угольной промышленности в Индонезии, которая, по оценкам экспертов, не имеет достаточно средств для реализации своего плана по достижению нулевых выбросов, сообщает South China Morning Post.

Согласно исследованию, опубликованному в ноябре Институтом экономики энергетики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA), из 31,9 гигаватта действующих угольных электростанций в Индонезии около 41 процента были проспонсированы китайскими организациями и примерно 17 процентов — японскими. Кроме того, чуть более половины из 13,8 гигаватта угольных проектов в стадии разработки получили финансовую помощь из Японии или Китая. Как указали в своем отчете аналитики IEEFA Эльрика Хамди и Путра Адхигуна, чрезмерное расширение производства угля за последние 15 лет привело к избытку генерирующих мощностей на 50-60 процентов в основной государственной электроэнергетической компании Индонезии Perusahaan Listrik Negara, что сузило возможности для развития возобновляемых источников энергии. «Поскольку японские и китайские инвесторы пожинали плоды этих чрезмерных инвестиций, для них было бы вполне логично стать частью решения по поддержке энергетического перехода Индонезии», — заявили они.

Исследование правительства Индонезии, проведенное в октябре, показало: чтобы достичь чистого нуля выбросов углекислого газа к 2060 году в соответствии со своим целевым показателем для спасения планеты, морскому соседу КНР необходимо инвестировать в низкоуглеродную энергетику от 150 до 200 миллиардов долларов США ежегодно в течение следующих девяти лет. Глава швейцарского аналитического центра Horasis Франк-Юрген Рихтер указал, что у Индонезии нет таких денег. «Япония через Азиатский банк развития поддерживает энергетический переход в Юго-Восточной Азии, но этого недостаточно для преодоления огромного дефицита финансирования», — сказал он. Эксперт ожидает, что КНР последует примеру Японии, иначе это будет сигналом о плохом влиянии Китая в регионе.

Индонезия использует угольное топливо для производства 70 процентов электроэнергии. В апреле 2022 года азиатское государство планирует ввести налог на выбросы углерода в размере 2,1 доллара США за тонну, а к 2025 году ввести обязательные квоты на эмиссии для угольных электростанций.

В сентябре в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет больше строить новые угольные электростанции за рубежом и усилит поддержку развивающимся странам в реализации низкоуглеродных энергетических проектов. Лидер Китая также сообщил о планах страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году.