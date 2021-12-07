В Москве нашли самые дешевые квартиры в обреченных домах

РБК: минимальная стоимость жилья в домах под снос в Москве составляет 5,5 миллиона рублей

В декабре 2021 года в Москве выставлено на продажу более 1,2 тысячи квартир в домах, обреченных на снос. Самую дешевую нашли на территории Новой Москвы, она стоит 5,5 миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Азбука Жилья».

По информации риелторов, минимальная стоимость квадратного метра под снос составляет 115 тысяч рублей, максимальная — 635 тысяч. За 5,5 миллиона можно купить 44-метровую «двушку» в доме под снос на присоединенных территориях. Самый дорогой лот в сегменте — 105-метровый за 50,7 миллиона рублей (он расположен в Южнопортовом районе, рядом со станцией метро «Кожуховская»).

Как отмечают эксперты, стоимость квартир в домах под снос зависит от предполагаемого срока демонтажа здания. Чем скорее снесут дом, тем выше цена лота.

Программа реновации жилого фонда была запущена в Москве в 2017 году. Первые ее участники переехали в новые квартиры в феврале 2018-го. В декабре 2020-го президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране.

В ноябре 2021-го бюро «Стрелка» предложило новый вариант программы реновации, учитывающий цели устойчивого развития (ESG). В компании полагают, что реновацию можно провести без сноса старых зданий и при этом решить проблему износа домов и нехватки жилья. По мнению экспертов, нынешняя программа вредит экологии — снос каждой тысячи существующих домов и строительство вместо них новых провоцирует 3,5 миллиона тонн вредных выбросов.