В ДНР сообщили об обстреле со стороны украинских военных

В ДНР заявили о нарушении украинскими военными режима тишины в Донбассе

За прошедшие сутки украинские военные один раз нарушили режим тишины в Донбассе. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что под обстрел со стороны украинских силовиков попал северо-запад города Горловка. В частности, по району поселка шахты им. Гагарина было выпущено две мины калибра 120 миллиметров.

Отмечается, что жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об опасных тенденциях в ходе развития конфликта в Донбассе. По его словам, если столкновения на линии соприкосновения перерастут в войну, он будет готов обратиться за помощью к России и Белоруссии.