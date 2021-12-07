В Ульяновске открылась выставка в честь 300-летия Российской империи

В Ульяновском областном художественном музее 12 декабря состоится торжественное открытие выставки «Империя и ее императоры», посвященной 300-летию образования Российской империи. Об этом сообщает Ulpressa.

Как рассказала директор музея Анна Маркеш Карвалейру, на выставке будет представлено около 50 произведений разных времен, стилей и техник исполнения.

«В основе экспозиции портретная галерея представителей династии Романовых, запечатленных в произведениях живописи и печатной графики XVIII–XIX веков. Портреты, экспонируемые на выставке, когда-то были неотъемлемой частью художественных коллекций симбирского дворянства», — добавила она.

Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка «Валентин Серов. Из собраний музеев России», на которой представлено около 60 работ русского художника, привезенных из разных городов. Выставка продлится с 6 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года.