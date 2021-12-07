Британский солдат стал заикой из-за «эстонских холодов»

Британский военнослужащий подал в суд на Минобороны страны из-за командировки в Эстонию в составе миссии НАТО, после которой он получил посттравматическое стрессовое расстройство и заикание. Об этом сообщает The Sun.

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Чилеше Мвамба из города Дерби подал иск в Верховный суд Лондона, потребовав компенсацию в размере 860 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона долларов). Он утверждает, что эти травмы сильно повлияли на его образ жизни и дальнейшие карьерные перспективы.

31-летний военнослужащий Корпуса королевских инженеров — одного из самых элитных подразделений британской армии — был направлен в Эстонию в ноябре 2017 года в рамках операции по «сдерживанию российской агрессии на Балтике». Он находился в командировке с 10 ноября по 3 декабря. Во время дежурств Мвамба подвергся «воздействию экстремальных холодов», в результате чего стал страдать от посттравматического синдрома и заикания.

Министерство признало ответственность за переохлаждение военного, но требует врачебных доказательств того, что именно низкие температуры стали причиной серьезных дефектов речи. Заседание суда по этому делу назначено на 2022 год.

Согласно архивным метеосводкам, температура в Эстонии в период пребывания там Мвамбы не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию.

В 2016 году британский военнослужащий Брайан Муэпа обращался в Верховный суд с подобным иском на 4,9 миллиона долларов. Согласно публикации Mirror, военный получил обморожение стопы после пятичасовых учений в условиях низких температур. Суд обвинил его в членовредительстве: врачи посчитали, что он специально надел пакеты со льдом на ноги, чтобы получить компенсацию за понесенные травмы. Суд отказал в удовлетворении иска.