В Казахстане эффектно избавились от фальшивого миллиона долларов

В Казахстане правоохранители сожгли в печи почти миллион фальшивых долларов США. Эффектный способ уничтожения крупной партии поддельных купюр выбрали сотрудники агентства по финмониторингу страны. Видео опубликовал Sputnik.

Сотрудники изъяли 975 тысяч долларов США у одного из жителей Алма-Аты. Мужчина попался правоохранителям еще в сентябре 2020 года, пытаясь сбыть часть суммы, но попав на контрольную закупку от органов финансового контроля. Фальшивомонетчик получил шесть лет лишения свободы.

Согласно правилам, от фальшивых денег избавились в присутствии специальной комиссии. Пачки купюр бросали в огонь прямо коробками — пламя быстро и сильно разгоралось от большого количества бумаги.

Ранее в России стало известно о наиболее распространенных схемах мошенничества с QR-кодами, подтверждающими наличие вакцинации от коронавируса. Предприимчивые россияне продают фальшивые коды людям, которые не хотят делать прививку. Они ведут на сайт, который сложно отличить от настоящего.