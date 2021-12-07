Принц Гарри посоветовал людям бросить нелюбимую работу и подвергся критике

Принц Гарри рассказал, что работа, которая не приносит удовольствия, плохо сказывается на психическом здоровье, посоветовал ее бросить и подвергся критике. Об этом он сообщил в интервью журналу Fast Company.

В марте герцог Сассекский устроился на работу в американский стартап BetterUp, где он помогает разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечает за благотворительные взносы, а также проводит публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье.

В интервью принц Гарри отметил, что нелюбимая работа негативно влияет на состояние психического здоровья человека. Он добавил, что нельзя ставить карьеру выше душевного равновесия, и посоветовал уходить с работы, которая не приносит удовлетворения. «Многие люди по всему миру торчали на работе, которая не приносила им радости, а теперь ставят на первое место свое психическое здоровье и счастье. Это самое важное», — сказал он.

Слова герцога подверглись критике — его обвинили в том, что он слишком оторван от реальной жизни и не имеет достаточно опыта для того, чтобы давать подобные советы. «Принц Гарри всегда жил на всем готовом и не проработал по-настоящему и двух лет, а уже считает себя карьерным гуру» —, отметили в материале австралийского информационного портала News.com.

Ранее сообщалось, что истинная причина переезда принца Гарри и Меган Маркл в США раскрыта в книге «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», которая вышла 30 ноября. Ее автор Кристофер Андерсон утверждала, что Гарри и Меган возмутил выбор фотографий на столе королевы.