Доктор Комаровский ответил на популярный вопрос о сладком

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский ответил на популярный вопрос о тяге к сладкому. В рубрике «Спроси у Комаровского» в эфире телеканала «Украина» доктор заверил, что желание съесть что-то сладкое не является симптомом какой-либо болезни. Выпуск опубликован на его YouTube-канале.

По словам Комаровского, огромному количеству людей постоянно хочется сладкого. «Если вы думаете, что тяга к сладкому — это симптом некой тайной болезни, то это большая-пребольшая ошибка. Нет такой болезни», — пояснил медик. Он признал, что тяга к соленому или к экзотическим сочетаниям, по типу клубники с селедкой, может быть симптомом определенных состояний, но тяга к сладкому — никогда.

Медик заявил, что постоянный интерес с сладкому связан с воспитанием. «Это просто вредная привычка. Человек может жить без добавочного сахара», — сказал Комаровский, пояснив, что зависимость от сахара является психологической проблемой, а не физиологической.

В то же время доктор призвал не отчаиваться, а просто постепенно начать следить за своим питанием. «Это нормально — хотеть вкусненькое! Это нормально — получать удовольствие от вкусненького! И это не признак болезни. Это признак того, что пора брать себя в руки», — заключил Комаровский.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о том, что сахарозаменители помогают сбросить лишний вес. По словам Мясникова, обмануть таким образом организм не получится: рецепторы одинаково реагируют и на сахар, и на его заменители. Также он напомнил, что постоянное увеличение уровня инсулина в крови может приводить к ожирению, сахарному диабету, онкологии и другим заболеваниям.