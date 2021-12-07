Названа причина популярности маркетплейсов в России

Маркетплейсы и онлайн-сервисы дают возможность пользователям заказывать продукты и безрецептурные препараты, не выходя из дома. При этом срок их доставки достигает 20 минут, рассказал «Ленте.ру» сооснователь СберМаркета Дмитрий Жулин в рамках спецпроекта к 180-летию Сбера.

«Для покупателя онлайн-сервис доставки товаров — это возможность получить любимые товары, не выходя из дома, в том числе и безрецептурные лекарства. Покупателю доступен большой ассортимент товаров, которые привезут ему домой в срок от 20 до 60 минут», — рассказал Жулин.

Жулин также назвал самые популярные категории товаров, которые заказывают пользователи. Так, наиболее часто покупателям доставляют свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, мясо птицы, сыр, воду. При этом средний вес посылки составляет пять килограммов.

«Популярность сервиса доставки на дом растет, сильное влияние на этот процесс оказала пандемия, но это не единственный фактор. Пользователи стали больше доверять онлайн-платежам, сервисы оказывают услуги высокого уровня — например, возвращают деньги, если клиента не устроил товар или скорость доставки. Все это влияет на решение человека, когда он думает, поехать ли ему в магазин или сделать онлайн-заказ. Сейчас рынок e-grocery составляет всего несколько процентов, нам есть куда расти в будущем», — подчеркивает сооснователь СберМаркета.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены уже касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.