«Столото» приглашает желающих войти в тиражную комиссию «Новогоднего миллиарда»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» приглашает войти в состав независимой тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» — главного лотерейного розыгрыша года. Во время праздничного тиража будут гарантированно разыграны — главный приз в размере 1 миллиарда рублей, 100 призов по 1 миллиону рублей, а также тысячи других денежных призов. Розыгрыш по традиции пройдет 1 января 2022 года в прямом эфире телеканала НТВ в 15 часов 30 минут по московскому времени.

Тиражная комиссия осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрыша: проверяет бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. Во время каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол. В случае отсутствия нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

Войти в состав независимой тиражной комиссии новогоднего розыгрыша может любой дееспособный гражданин России старше 18 лет на безвозмездной основе, имеющий QR-код, подтверждающий иммунизацию от COVID-19, а также заполнивший анкету в период с 6 до 19 декабря 2021 года.

Отбор участников будет состоять из двух этапов. На первом этапе из всех полученных анкет редакция шоу сформирует шорт-лист из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям прямого эфира, и проведет интервью чтобы оценить их на стрессоустойчивость, собранность и умение держаться в кадре.

Во время второго этапа редакция шоу отберет пять победителей, один из которых войдет в состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» в прямом эфире 1 января 2022 года, а четверо будут приглашены к участию в тиражной комиссии розыгрышей в течение следующего года. Результаты будут объявлены 26 декабря 2021 года в эфире программы «У нас выигрывают!» на НТВ.

«К "Новогоднему миллиарду" не только как к главному розыгрышу года, но и крупнейшему — на кону более двух миллиардов — приковано пристальное внимание. Когда речь идет о такой сумме, очень важно, чтобы все участники, зрители, телезрители и все-все-все были уверены в честности и прозрачности проведения новогоднего розыгрыша так же, как и других розыгрышей государственных лотерей», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов нашей страны разных уровней. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.