В Великом Новгороде откроется выставка в честь 800-летия Александра Невского

В Государственном музее художественной культуры в Великом Новгороде 23 декабря откроется выставка «Александр Невский. Побеждая, непобедим!», посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщают «Новгородские ведомости».

Выставка — совместный проект Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Туле и главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург) Евгения Емельянова.

Она посвящена личности Александра Невского, его подвигам и рассказывает о жизни и деяниях князя, его политической и военной карьере, наследии и почитании. Экспозиция дополнена предметами археологии первой половины ХIII века, реконструкцией вооружения и снаряжения русского воина и западного рыцаря эпохи Александра Невского.

Выставка будет работать до 27 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Ульяновском областном художественном музее 12декабря откроется выставка, посвященная 300-летию Российской империи. В ее основу легла портретная галерея представителей династии Романовых. Всего посетители смогут увидеть около 50 работ разных времен, стилей и техник исполнения.