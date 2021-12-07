В Госдуме оценили заявление США о «политике открытых дверей» по расширению НАТО

Заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что власти США проводят политику «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО, являются подменой понятий, которые влекут за собой создание угроз и провокаций. Такую оценку им дал первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По его словам, совершенно непонятно, что значит «политика открытых дверей». Он добавил, что все происходящие события связаны с попыткой оказания давления на Россию с целью недопущения развития страны и защиты ее стратегических интересов.

Ранее Прайс прокомментировал обещание о составе НАТО, которое дали России в Вашингтоне. По его словам, данная договоренность 30-летней давности не является нарушенной, так как США проводят «политику открытых дверей».

О том, что лидеры западных государств обещали не расширять НАТО на восток еще в начале 1990-х годов, писал в своей книге «Как это было» экс-президент СССР Михаил Горбачев. В произведении он вспоминал встречу с госсекретарем США Джеймсом Бейкером (занимал должность с 1989 по 1992 год).