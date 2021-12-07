Россиянам назвали способы избежать мошенничества при трудоустройстве

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал россиянам способы избежать мошенничества при дистанционном трудоустройстве. По его словам, в первую очередь соискателя должна насторожить просьба прислать данные банковской карты, передает радио Sputnik.

Специалист посоветовал провести «тест на мошенничество». «Если просят прислать вашу банковскую карту, работодатель сразу оказывается под вопросом. Чтобы обезопасить себя, откажитесь на какой-то момент от получения денежных средств по карте и предложите выплачивать вам деньги через кассу наличными, например, первый месяц», — пояснил эксперт.

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Сафонов напомнил, что все документы передаются лично в отдел кадров, их не следует пересылать в мессенджерах. Данные паспорта, ИНН, СНИЛС — это персональные данные, за разглашение которых кадровики несут ответственность.

Профессор добавил, что соискатель должен отдавать себе отчет, где находится офис организации. Он отметил, что мошенники зачастую в условиях пандемии используют видеосвязь и телефонные разговоры, при этом не раскрывая свое положение. Эксперт заключил, что работодатель обязан сообщить полную информацию о себе, а будущий работник может проверить в интернете отзывы о нем.

Ранее исследование сервиса «Зарплата.ру» назвало главные причины отказа в приеме на работу. Так, 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Также среди главных причин — отсутствие опыта (30 процентов), частая смена работы (15 процентов) и высокая компетентность кандидата для должности (8 процентов).

