В России оценили реакцию региональных парламентов на закон о QR-кодах

Дискуссия о введении обязательных QR-кодов в России вызвала серьезную эмоциональную реакцию в региональных парламентах, но при этом публичное обсуждение позволило снизить накопление социального напряжения. Таким образом законопроект оценили эксперты фонда «Петербургская политика», пишет РБК.

Отмечается, что пять регионов не начали обсуждение, это Ленинградская область и Санкт-Петербург, Свердловская область, Алтайский край и Севастополь. 45 субъектов поддержали инициативу правительства.

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«Те изменения, которые нам предлагаются — мы по ним уже живем. И если выбирать между смертью и жизнью, мы, конечно, выбираем жизнь. Мы выбрали безусловно поддержать правительство Российской Федерации», — заявил спикер облдумы Калининградской области Андрей Кропоткин.

В трех регионах введение QR-кодов поддержали не сразу, но в итоге согласились с их введением, 11 субъектов Российской Федерации еще не приняли окончательного решения, дискуссия там продолжается.

Эксперты «Петербургской политики» отметили, что законопроект по-разному проходил через региональные парламенты, где-то одобрялся быстро и единогласно, также допускалось заочное голосование или обсуждение на уровне комитетов.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.

