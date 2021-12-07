Маск раскритиковал план Байдена

США не нужен инфраструктурный план администрации президента Джо Байдена Build Back Better, а электромобильная отрасль обойдется без государственных субсидий, заявил создатель автогиганта Tesla Илон Маск на «Саммите генеральных директоров», организованном изданием The Wall Street Journal.

Пакет называют величайшим в истории вложением государства в борьбу с глобальным потеплением, однако Маск раскритиковал его за большие расходы, которые могут усилить дефицит федерального бюджета. «Дефицит федерального бюджета безумен. (…) Я бы не стал принимать этот законопроект. Это моя рекомендация», — заявил миллиардер. Новый пакет включает траты на развитие инфраструктуры страны на 2 триллиона долларов.

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Маск также рассказал, что Tesla не зафиксировала существенного падения спроса после того, как ее покупатели лишились возможности получить налоговый вычет в размере 7500 долларов. Такую меру в США ввели для клиентов электромобильных компаний, которые продали менее 200 тысяч машин, чтобы стимулировать спрос со стороны американцев. Однако Tesla и General Motors уже преодолели указанный порог. Новый план Байдена предполагает увеличение суммы вычета и новую субсидию для электромобилей, производимых работниками-членами профсоюзов. Сотрудники Tesla в таких организациях не состоят.

Глава Tesla заявил, отсутствие больших потерь для его компании после отмены налогового вычета доказало отсутствие пользы госсубсидирования. Поэтому компания не стала следить за обсуждением плана Build Back Better в Вашингтоне. «Пройдет этот законопроект или нет — мы вообще об этом не думаем. (…) Я говорю прямо: избавьтесь от всех субсидий. Правительству следует уйти с дороги и не препятствовать прогрессу», — заявил Маск. Миллиардер уже несколько раз критиковал поддержку профсоюзов властями и называл Байдена «марионеткой» объединения United Auto Workers. Кроме того, основатель Tesla считает, что государство не должно вмешиваться в развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров, чем вызвал удивление аудитории саммита.

Несмотря на недавние утверждения Маска, его компании на протяжении многих лет пользовались федеральными и государственными субсидиями. Американское правительство является крупным заказчиком космической корпорации SpaceX. Кроме того, Tesla удалось добиться большого успеха в Китае в том числе благодаря помощи местных властей.

Однако с некоторых пор США проявляют меньшую заинтересованность в деятельности компаний Маска. Например, Белый дом не пригласил представителей Tesla на большую встречу производителей электрокаров в августе, в связи с чем ее основатель обвинил правительство в предвзятости. Tesla также почти не упоминается в программах Байдена по развитию электромобильной промышленности в США.

