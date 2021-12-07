Талибы выступили против решения ООН по представительству Афганистана

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) выступило против решения Организации объединенных наций (ООН) о сохранении места афганского представителя в организации за послом, назначенным бывшим правительством республики. Об этом сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани, передает ТАСС.

«Несправедливо передавать место в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана. Это место должно быть предоставлено законным представителям страны», — заявил представитель талибов. Он отметил, что в ООН должны рационально пересмотреть свой вердикт.

Как сообщает ТАСС, 6 декабря на совещании Генассамблеи ООН были учтены рекомендации аккредитационного комитета, посоветовавшего отложить решение вопроса о представителях Афганистана и Мьянмы. Это означает, что представителем Афганистана останется дипломат Гулям Исхакзай, назначенный бывшим президентом Ашрафом Гани.

Ранее лидер радикального движения Хайбатулла Ахундзада приказал принять меры для обеспечения прав женщин в Афганистане. Он назвал женщину благородным и свободным человеком и подчеркнул, что она не является собственностью. Ахундзада запретил насильно выдавать замуж афганских женщин и закрепил за ними право определять свое будущее.

