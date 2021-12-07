На создателей фильма «Цой» попросили возбудить уголовное дело

Наследники советского рок-музыканта Виктора Цоя обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело после выхода в прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Цой». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в отдел МВД по району Преображенское города Москвы обратилась юрист Александра Николаева — представитель сына Виктора Цоя. В обвинительном заявлении о фальсификации доказательств говорится, что в картине незаконно используются снимки Виктора Елизарова, который работал в должности штатного фотографа Ленконцерта. Родственники покойного рокера заявили, что сотрудники киностудии Учителя Rock Films, создатели фильма о Цое, подделали документы, дающие им право на использование работ Елизарова.

Заявители опираются на почерковедческое заключение эксперта, что подпись под соглашением со студией Rock Films выполнена не Елизаровым, а другим лицом. Наследники Цоя попросили возбудить уголовное дело по двум статьям УК РФ — 303 («Фальсификация доказательств») и 327 («Использование заведомо подложного документа»).

В сентябре стало известно, что Мосгорсуд отказал в компенсации морального вреда сыну Виктора Цоя Александру. Ранее он утверждал, что авторы фильма «Цой» использовали необнародованные до этого фотографии отца без разрешения.