Российские сувениры впервые представят на ярмарке в Вене

Российские сувениры и сладости покажут на Рождественской ярмарке у университета в Вене

Российские сувениры и сладости представят на традиционной рождественской ярмарке, которая ежегодно проходит в Вене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торгового представителя России в Австрии Андрея Плотникова.

По словам Плотникова, в 2021 году впервые в истории был реализован проект по широкомасштабному участию российской продукции в ярмарке у Кампуса Старого Венского университета. Мужчина подчеркнул, что участие в мероприятия — это отличная возможность для производителей из России показать свои товары покупателям за рубежом.

«Надеемся, что 13 декабря, если отменят локдаун, мы торжественно откроем Московскую экспозицию, в которой участвует нижегородская фабрика матрешки "Ажна"», — заключил торговый представитель.

В ноябре картина «Станиславский. Жажда жизни» уроженки Краснодара Юлии Бобковой завоевала Гран-при конкурса документальных фильмов на фестивале российского кино «Спутник над Польшей». Фестиваль «Спутник над Польшей» прошел в Варшаве в 15-й раз. Цель мероприятия — популяризация российской культуры за рубежом и укрепление культурных связей между Россией и Польшей.