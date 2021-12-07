Власти Австралии решили отстреливать захвативших подступы к парламенту кроликов

Множество кроликов захватили подступы к парламенту Австралии в Канберре, в связи с чем власти приняли решение отстрелять часть из них. Нашествие животных приносит неудобство местным жителям и чиновникам, сообщил телеканал ABC.

Национальное управление столицы (NCA) уже опросило ряд местных жителей, и многие из них пожаловались на ущерб, который наносят кролики. Они угрожают существованию птиц и насекомых, поскольку активно поедают растения, и это приводит к эрозии почвы.

Власти Австралии уже пытались бороться с ростом популяции животных, однако эти меры не всегда эффективны. Нынешнее нашествие связывают с обилием пищи в районе Канберры. Вскоре часть кроликов у парламента отстреляют. Изначально NCA хотели использовать яды, однако это может навредить другим животным, например хищным птицам.

Это уже не первый случай уничтожения кроликов в Австралии, ставших настоящей бедой для местной экосистемы. В 2007 году с кроликами в Канберре пытались бороться кроличьим вирусом, но сократить их популяцию не удалось.