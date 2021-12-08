Вор в законе Алхас Гудаутский получил 10 лет колонии

Во Владимире вора в законе Алхаса Гудаутского осудили на 10 лет за криминальный статус

Владимирский областной суд приговорил к 10 годам колонии 50-летнего вора в законе за его статус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, мужчина был «коронован» в середине 1990-х годов. Прибыв в ноябре 2019 года в СИЗО №1 Владимира, он сначала заявил о своем статусе сотрудникам ФСИН, а затем и арестантам.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, это вор в законе Алхас Агрба, известный в криминальных кругах как Алхас Гудаутский. По данным ИА «Прайм Крайм», он попадал под суд 11 раз. Его «короновали» в 1995 году в Москве воры в законе Мамука, Джемо и Чиж.

Ранее сообщалось, что вора в законе Завида Озманова, известного как Звиад Тбилисский, лишили «короны» за расхищение «общака». Его обвинили в покупке двух квартир в Москве и дома в Турции за счет денег, собранных с заключенных и представителей российского криминалитета. Приобретенную недвижимость он якобы зарегистрировал на свою супругу.