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Аспирин оказался полезным при лечении коронавируса

Ученые УрФУ обнаружили пользу аспирина при лечении коронавируса

Фото: Shutterstock

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили, что аспирин может быть полезным при лечении COVID-19. Оказалось, что жаропонижающее потенциально снижает активность коронавируса SARS-CoV-2 за счет связывания с несколькими вирусными белками. Об этом сообщается в пресс-релизе, доступном на сайте «Годнауки.РФ».

Исследователи использовали метод молекулярного докинга — моделирование структуры молекулы при ее связывании с активными центрами другой молекулы. Выяснилось, что аспирин эффективно взаимодействует с несколькими коронавирусными белковыми молекулами и, возможно, подавляет активность вирусных частиц.

Специалисты также сравнили энергию связи, возникающей между препаратами и белками вируса, среди различных препаратов, включая аспирин, ремдисивир и фавипиравир. Жаропонижающее демонстрировало более высокие значения энергии по сравнению с фавипиравиром. При этом самым эффективным оказался ремдесивир.

Авторы работы надеются, что результаты помогут в разработке новых препаратов против COVID-19, позволяя заранее оценить, какие активные вещества эффективно связываются с коронавирусом.

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Александр Еникеев
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