Непомнящий и Карлсен сыграли десятую партию за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 41-м ходу. Счет в противостоянии — 6,5:3,5 в пользу норвежца. В следующий раз шахматисты встретятся 10 декабря. Партия начнется в 15:30 по московскому времени. Матч за титул чемпиона мира проходит в Дубае.

Поединок состоит из 14 партий в классические шахматы. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.

Непомнящий впервые в карьере играет за титул чемпиона мира. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.