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Россияне принялись скупать предметы роскоши после просмотра «Дома Gucci»

Спрос на товары, связанные с брендом Gucci, увеличился на 60 процентов после выхода фильма
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Кадр: Фильм «Дом Gucci»

Россияне принялись массово скупать предметы роскоши и дизайнерские вещи после просмотра фильма режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci». Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 8 декабря.

Сообщается, что после выхода картины пользователи платформ «Юла» и «Объявлений ВКонтакте» начали интересоваться товарами, которые связаны с итальянским брендом Gucci. Эксперты отмечают, что поисковые запросы на порталах со словами Gucci с 3 по 6 декабря выросли на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

Согласно результатам исследования, самым популярным товаром стала книга «Во имя Гуччи. Мемуары дочери», написанная внебрачной дочерью Альдо Гуччи Патрицией, спрос к которой у отечественных юзеров увеличился на 240 процентов. Так, например, один из продавцов предлагает книгу на «Юле» за 350 рублей.

Кроме того, аналитики зафиксировали ажиотажный интерес на обувь и кроссовки Gucci — поисковые запросы на заданные темы выросли более чем в два раза. Помимо этого, покупатели искали на сайтах парфюмерию модного дома, сумки и толстовки.

Картина режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера «Дома Gucci» состоялась 9 ноября, а в России показ начался 2 декабря. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. Помимо них в фильме также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.

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