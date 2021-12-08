Россиянам пообещали скидки на квартиры

Наблюдающийся в России рост ипотечных ставок приведет к повышению уровня активности на вторичном рынке жилья, сокращению доходности арендного бизнеса и к увеличению числа дисконтных программ от застройщиков. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

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Если в 2022 году льготная ипотека не будет продлена, первичное жилье «будет активно дисконтироваться акциями от девелоперов», заявил эксперт. По его словам, застройщики будут вынуждены стимулировать спрос через субсидирование ипотеки, увеличение сроков оплаты, через предоставление отсрочек и прямые скидки. Уже сейчас в Москве и Подмосковье дают дисконт в размере 5-15 процентов при покупке квартиры у девелоперов, отметил Гальцев.

Он пообещал, что несмотря на рост ставок по ипотеке, в ближайшие месяцы спрос на жилье в России останется на сегодняшнем уровне. «Недвижимость продолжит понемногу дорожать, сбавив темп, — предрек специалист. — От понимания "дешевле уже не будет" будет отталкиваться и уровень спроса».

Между тем доходность сдачи в аренду квартир будет снижаться, предупредил Гальцев. В Москве она уже составляет не больше 5 процентов в год, в перспективе десяти лет этот показатель может достичь 7,2 процента. Но это ниже уровня инфляции, указал эксперт.

Ранее сообщалось, что к ноябрю 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в прошлом месяце снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.