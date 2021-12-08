Австралийская пловчиха рассказала о домогательствах тренеров

Пловчиха Гровс о домогательствах тренеров: это разочаровывает, но ничего не меняется

Австралийская пловчиха Мейделин Гровс рассказала о жестоком обращении со стороны тренеров. Ее слова приводит Daily Mail.

Гровс поделилась, что за карьеру несколько раз подвергалась домогательствам тренеров. По словам спортсменки, с 13 до 18 лет к ней приставал мужчина, имя которого она отказалась называть. Пловчиха призналась, что в то время рядом не было человека, которому она могла бы рассказать о происходящем.

«Это действительно разочаровывает, но, кажется, ничего не меняется», — заявила Гровс. Пловчиха не подавала официальную жалобу на этого человека, он продолжает работает в плавании. По ее мнению, обращение в полицию ничего не изменит.

Летом Гровс бойкотировала Олимпийские игры в Токио. Свое решение спортсменка объяснила желанием проучить женоненавистников и сочувствующих им. Австралийка выступила против эксплуатации девушек и высмеивания их тела для зарабатывания денег.

Гровс завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсменка стала второй на 200-метровке баттерфляем и стала вице-чемпионкой в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.