В Евросоюзе одобрили санкции против ЧВК Вагнера

Послы стран Евросоюза одобрили санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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О планах ввести ограничения против российской ЧВК из-за ее деятельности в Мали и других африканских странах ранее заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он отмечал, что Евросоюз составит список возможных ограничений для российских наемников, которые могут быть размещены в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад).

В сентябре стало известно, что власти Мали обратились к российской ЧВК с просьбой о помощи в борьбе с террористами. К какой именно ЧВК обратились власти республики, не уточнялось.

Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения. По словам дипломата, Мали обратилось к ЧВК из-за того, что Франция намерена значительно сократить воинский контингент, который должен бороться с терроризмом на севере страны.