Ученый рассказал о готовых прорваться к людям группах коронавирусов

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал о группах коронавирусов, готовых прорваться к людям, в беседе с «Известиями».

Как пояснил ученый, коронавирусы имеют исключительно высокий потенциал к прорыву межвидовых барьеров, поэтому ни еще «могут удивить» людей в будущем. Кроме того, существует еще несколько групп вирусов, которые стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать. «Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы», — предупредил он.

Семенов также напомнил, что возбудитель SARS-CoV-2 стал третьим за последние 20 лет коронавирусом, который успешно прорвался в человеческую популяцию. «Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый», — отметил он. До SARS-CoV-2 проникнуть к людям удавалось SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, и вирусу ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В этой же беседе Александр Семенов рассказал о том, что омикрон-штамм быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. При инфицировании прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10-11 дней. Однако в настоящее время этот период сократился до 3-5 дней.