Президент Индонезии дал обещание после извержения вулкана

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо дал обещание восстановить важную инфраструктуру, пострадавшую в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява, и обезопасить более 2 тысяч жилых зданий. Об этом сообщает The Guardian.

Глава государства во вторник, 7 декабря, посетил район Лумаджанг во восточной части острова, тысячи жителей которого остались без жилья. По словам Видодо, власти восстановят постройки, а также мост, который соединял район с другими городами. Около 2,9 тысячи домов переместят в безопасные зоны.

По данным издания, в течение следующих шести месяцев власти пообещали расселить жителей наиболее пострадавших районов. В указанный период семьям будут выплачивать в месяц по 500 тысяч индонезийских рупий (2,5 тысячи рублей).

Извержение вулкана Семеру произошло в начале декабря. В сети появились кадры, на которых местные жители бегут по улице, спасаясь от густого серого дыма. По предварительной информации, в результате погибли 34 человека, более 100 были госпитализированы, 22 жителя числятся пропавшими без вести.